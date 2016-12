Acht Nederlandse projecten genomineerd voor internationale BREEAM Awards

Acht Nederlandse projecten zijn genomineerd voor de ‘Oscars’ onder de duurzame gebouwen, de internationale BREEAM Awards. De prijzen worden op 7 maart 2017 uitgereikt tijdens het BREEAM Awards gala in het Marriot Hotel in London. Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council, beheerder van het BREEAM-NL keurmerk: “Een bewijs dat de Nederlandse bouw- en vastgoedsector toonaangevende en innovatieve duurzame voorbeelden stelt. Daar kunnen we trots op zijn.”

Nominaties

De Nederlandse projecten zijn verdeeld over verschillende categorieën. Voor de categorie nieuwbouw is het ontwerp voor het hoofdkantoor ‘De Reehorst’ van de Triodos Bank genomineerd. Ook het meest duurzame kantoor ter wereld met BREEAM gemeten, dat van Geelen Counterflow in Haelen, kan rekenen op een nominatie. Voor bestaande retail maakt De Heuvel van CBRE Global Investors in Eindhoven kans op een award.

Op de shortlist voor de categorie industriële gebouwen staan twee Nederlandse inzendingen: het nieuwe distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk en van Van Loon in Son. De grootschalige renovatie van het hoofdgebouw van de TU Eindhoven is kanshebber in de categorie educatie en gezondheid. En voor mixed use gebouwen staan de Groningse Energy Academy Europe en de nieuwbouw voor Royal Agio Cigars te Duizel op de shortlist. Van Doorn: “Ik feliciteer alle betrokkenen bij deze projecten van harte met hun nominatie. En deze nominatie brengt uiteraard ook verplichtingen met zich mee: kennis en ervaring delen met de markt.”

De jury bepaalt

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen aan de hand van een casestudy. Daarbij wordt gelet op de BREEAM score, de innovaties die zijn toegepast en de mogelijkheden voor opschaling. Op de avond van de uitreiking worden de winnaars bekendgemaakt.

Groot succes

De uitreiking van de Internationale BREEAM Awards van vorig jaar was een groot succes voor Nederland. Van de vijf Nederlandse genomineerden wonnen uiteindelijk drie projecten een prijs. The Edge, het hoofdkantoor van ABN AMRO en het kantoor met magazijn van ECOstyle behoorden tot de duurzaamste gebouwen ter wereld. Of dit succes in 2017 kan worden geëvenaard, is de vraag. Van Doorn: “Alle projecten, al dan niet al opgeleverd, spreken zeer tot de verbeelding. Net als vorig jaar.”

Nog meer prijzen

Naast de categorieën voor gebouwen zijn op de BREEAM Awards nog meer prijzen te verdelen. Zo worden ook de Assessor van het jaar, de Assessor organisatie en het BREEAM Talent in het zonnetje. Ook is er een publieksprijs. Het publiek kan stemmen op de categorie Your BREEAM.

Meer informatie

Meer informatie over de BREEAM Awards in London is te zien via www.breeam.com/awards.