#MVO, #transparantie, #duurzaamheid, Benefits of Nature kan je daarbij helpen skybird.nu/7hNr1P pic.twitter.com/HbZoWHgLVR

#Accountant moet informatie over #duurzaamheid in jaarverslag beursgenoteerde onderneming controleren ow.ly/d2Gd307LZGd @vebncvb #mvo

#Oomf Dont Know She Gon Get Ate by Mi 😶😏 #MVO

Er is iets veranderd in deze eerste week van januari, #toegankelijkheid is de norm geworden mvouithethart.blogspot.nl/201… #inclusie #mvo

Inaya zorg ontvangt 20 beeldschermen, toetsenborden en muizen utrechtseuitdaging.nl/inaya-z… we zoeken nog #computerkasten wie helpt ons #mvo

Mooi initiatief op het gebied van #waste reductie #voedseverspilling @plusbruggers #PLUS #mvo twitter.com/plussupermarkt…

LAUWEN Transport kiest voor Iveco LNG #mvo #duurzaam #1eLNG lnkd.in/g44hzYZ

TL vervangen door LED? Waar moet ik op letten? bit.ly/led-tube #MVO pic.twitter.com/pcfhTTJExr

We gaan weer van start! op 17 januari met de #MVO challenge in Emmeloord, al een mooie groep deelnemers hebben zich…lnkd.in/gpA5GSf

Daag jou duurzame denken en doen uit met de collegereeks 'Filosofie voor Duurzaamheid': impact-academy.nl #mvo #duurzaam #mvo_nl

20 beeldschermen, toetsenborden en muizen voor inayazorg #utrecht #mvo #spullenbank vraag/aanbod via utrechtseuitdaging.nl pic.twitter.com/IEXYCDnT1I

Wie gaat er deze keer met de winst vandoor? Prijsuitreiking Mobiliteitsbattle Zwolle - Kampen 26 jan mobiliteitsbattle.nl/prijsuit… #duurzaam #mvo

The latest The Start to inspire Daily! paper.li/starttoinspire… Thanks to @Mgtboeknl @Society30 @worldofminds #mvo #ontslag