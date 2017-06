Via 3 tracks naar circulaire resultaten

De wereld heeft behoefte aan sprekende voorbeelden. Voorbeelden die laten zien dat nieuwe circulaire manieren van ontwikkelen en werken leiden tot een beter functionerend economisch systeem. Valley Creators ontwikkelde drie tracks die het voor elke onderneming mogelijk maken om de eerste stappen te zetten of, voor de bedrijven die circulariteit al omarmd hebben, verder te ontwikkelen. Er zijn 3 varianten, elk met een eigen toepassing.

Met Get on Track kom je erachter wat circulariteit voor jouw onderneming kan betekenen. Met de Innovation Track wordt door open innovatie een circulair product of dienst ontwikkeld. De Breakthrough Track creëert een doorbraak voor reeds bestaande circulaire producten of diensten.

Mede-initiator Wouter van Twillert: ‘Het onderscheidende van deze tracks is dat we altijd door een proces van co-creatie een nieuw eco-systeem opzetten om daarmee een tastbaar circulair product te realiseren of een boost te geven’ .

De Tracks worden in de Circular Expo georganiseerd, een inspirerende en onafhankelijke werkomgeving die bedrijven in staat stelt anders te kijken naar bestaande bedrijfsprocessen. De samenwerking met een breed netwerk van mensen zorgt voor unieke kansen en levert inzichten op in de in- en externe belemmeringen en kansen. De tracks bieden een unieke kans om waarde te ontwikkelen voor een duurzame en winstgevende toekomst.

De circulaire economie gaat uit van geoptimaliseerd waardebehoud en hergebruik van producten, componenten en grondstoffen. Het biedt een oplossing voor de toegenomen grondstoffenschaarste en milieudruk. En het is een geweldig platform om te innoveren en kwalitatieve economische groei te realiseren. De circulaire economie levert niet alleen positieve economische en milieu-effecten op, maar maakt ook op sociaal vlak het verschil door anders naar bestaande uitdagingen te kijken.