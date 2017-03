25 jaar Responsible Care in Nederland

Een bijzondere mijlpaal dit jaar voor de chemische industrie. De VNCI is in 1992 gestart met het Responsible Care programma. In die tijd een grote uitdaging voor de sector. In de loop der jaren kwam er wereldwijd meer focus op Product Stewardship en sinds 2016 is er meer aandacht voor het nemen en tonen van leiderschap.

Deze bijzondere mijlpaal voor de sector verdient natuurlijk de nodige aandacht. Zo is er een flyer gemaakt over de behaalde hoogtepunten per thema:



Uniek voor de sector

De chemie is de enige sector met een dergelijk ‘intern’ programma op het gebied van continue verbetering van VGM-prestaties. Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, noemde Responsible Care ‘An inspiring model of self-regulation that other industries should consider following’. Responsible Care is inmiddels geïntroduceerd in 65 landen. De handtekeningen onder de wereldwijde Responsible Care Global Charter vertegenwoordigen 90 procent van de wereldwijde top 150 van chemische productiebedrijven.

